Aby lidé nemuseli vstávat s větou "Zase do práce", ale aby se tam naopak těšili, zřizuje se ve firmách pozice takzvaných happiness manažerů. Lidí, kteří se zabývají tím, aby zaměstnanci cítili štěstí v práci, jsou v Česku už stovky. Prvním se stal v roce 2008 Michal Šrajer, nejprve v IT firmě Inmite, kterou spoluzaložil, později v Avastu. Usilovat o štěstí v práci není jen benefit lákající hodnotově orientované zaměstnance, srdcaře, ale i způsob, jak dosáhnout vyšší produktivity. "Sice existuje spojitost se spokojeností zaměstnanců a rychlostí růstu, neměl by to ale být hlavní důvod, proč se happiness management zavádí. Stejně by to nefungovalo," myslí si Michal Šrajer, aktuálně poradce pro štěstí v práci a šéf firmy Happiness at Work.