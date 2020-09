O existenci discgolfu, natož jeho profesionální úrovni, dlouho neměl ani ponětí. Postupem času si však Tomáš Linhart začal všímat zvláštních kovových košíků se žlutým okrajem rozmístěných v některých pražských parcích. Do blízkosti takového hřiště se posléze přestěhoval. "S přítelkyní jsme se rozhodli discgolf vyzkoušet − vyhrabal jsem ze skříně starý talíř na frisbee, neměl však ani dolet, ani přesnost. Proto jsme objednali skutečné disky a začali hrát," vzpo­míná jednatel a spoluzakladatel e-shopu zaměřeného na prodej koberců Můjkoberec.cz, jak u něj odstartovala vášeň pro svérázný sport, jenž vznikl v Americe.

Discgolf vychází z pravidel klasického golfu, jen místo míčku hráč hází létajícím talířem a nestrefuje se do jamky, nýbrž do koše na co nejmenší počet hodů. Tomáš Linhart discgolf zatím provozuje spíš rekreač­ně, letos v srpnu se však poprvé zúčastnil organizovaného turnaje, kde v kategorii nováčků obsadil sedmé místo.

Trénovat chodí jednou až dvakrát týdně a snaží se navštěvovat nová hřiště. "Když jedeme na výlet, hned koukám na mapu, jestli po cestě nějaké není," říká podnikatel s tím, že změna prostředí prospívá pilování osobitého stylu hry. "Pokud člověk hraje pořád na stejném hřišti, zvykne si na určité typy hodů a přestává se zlepšovat. Nové hřiště zpravidla vždycky něčím překvapí, ať už je to zvláštní zatáčka, křoví nebo lesík."

Historie discgolfu sahá až do 70. let minulého století. O to více prý Tomáše Linharta překvapilo, že v Česku existuje i profesionální liga. "Hned po skandinávských zemích máme největší počet hřišť v Evropě. Lidé v discgolfové komunitě jsou velice přátelští, příjemní a nápomocní," popisuje, že není nic neobvyklého, když začátečníkům v parku předávají zkušenější hráči své tipy a triky.

Tomáš Linhart tak vyzdvihuje skutečnost, že discgolf je sportem opravdu pro každého − není fyzicky náročný, kromě disků není potřeba žádná další výbava, hřišť je v Česku opravdu hodně a většina z nich je navíc zdarma. Za největší profit však považuje onu mimořádně přátelskou komunitu. "Domnívám se, že je to tím, že discgolf tady není ještě tak zprofanovaný, a tak se kolem něj točí spíše nadšenci, kterým nejde o peníze, ale o to dobře si zahrát. Sport tak zatím není zkažený a já doufám, že to tak vydrží co nejdéle," říká.

Ačkoliv profesní život a příjemné hobby v podobě discgolfu vnímá Linhart jako diametrálně odlišné aktivity, v obou uplatňuje podobné principy vytrvalosti a trpělivosti. "I když chci sebevíc, výsledky se nedostavují okamžitě. Důležitá je konzistence, která vede k postupnému zlepšování." Dále zmiňuje také princip preciznosti, kdy se snaží soustředit na dolaďování detailů, a intenzivní koncentraci na jeden bod. "Nemá smysl se soustřeďovat na všechno najednou, protože pak unikají malé detaily, které jsou nesmírně důležité."