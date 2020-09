Byla to největší logistická operace v dějinách Švédska. Nikdo kromě vládní administrativy ji vlastně nechtěl. Stála více než čtvrt miliardy dnešních dolarů. Nakonec se to ale vyplatilo. A Högertrafikomläggningen neboli zkráceně Dagen H, den řízení vpravo, proběhl úspěšně. Jednu hodinu po půlnoci nejprve v celém Švédsku zakázali jakoukoliv zbytnou silniční dopravu. V komplexní operaci pak po celé dopravní síti v zemi státní zaměstnanci přeznačkovali ulice a silnice. Za čtyři hodiny vyměnili více než 360 tisíc cedulí (ve velkoměstech typu Stockholm nebo Malmö byla "výluka" delší). A pak se z rádia ozvalo: "Je čas změnit strany." Ve čtvrtek 3. září to bylo 53 let, co se Švédové probudili do rána, kdy "lusknutím prstů" začali jezdit po pravé straně ulice.