Příkladem, jak může vypadat úspěšná revitalizace brownfieldu, je příběh Panského dvora v Kunovicích u Uherského Hradiště. Zemědělská usedlost, jejíž historie sahá až do 12. století, byla od roku 1961 ve správě státního statku a později zemědělského výrobního sdružení. To se negativně promítlo do jejího stavu. Statek v centru Kunovic, který zabírá plochu téměř dvou tisíc metrů čtverečních, desítky let nikdo neopravoval. Na začátku 90. let to byla ruina s opadávající omítkou, děravou střechou a místy chybějícími okny. Město se statek rozhodlo přeměnit v podnikatelský inkubátor, který se stal centrem jeho ekonomického života.