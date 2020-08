Co to jsou alternativní aktiva a proč a jak do nich investovat? Jaké jsou jejich výhody a jaká rizika se s těmito investicemi pojí? Jak ovlivnil koronavirus investiční svět a chování investorů? Odpovědi na všechny tyto i mnohé jiné dotazy se diváci mohli dozvědět při sledování on-line kulatého stolu o alternativních investicích, který se konal 20. srpna pod patronací týdeníku Ekonom.