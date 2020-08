Nabídka péče o duševní zdraví je pro české firmy čím dál zajímavějším benefitem. Může za to pandemie nemoci covid-19, která firmy přinutila zajímat se o své zaměstnance, odříznuté od světa, trochu jinak. Před nedávnem odstartovala své fungování platforma Soulmio, která nabízí ve firmách komplexní psychologickou podporu a prevenci od konzultací s psychology přes psychodiagnostiku až po lifestylově pojaté konkrétní návody, jak relaxovat. Kompletně on-line a za cenu přibližně 150 korun za měsíc na jednoho zaměstnance. "Nemá to být služba jen pro ty výše postavené, každý by si měl najít něco, co mu pomůže zlepšit psychickou pohodu. A tedy i výkonnost," říká Simona Zábržová, která dříve pracovala na vysokých manažerských pozicích a k projektu péče o duševní zdraví ji přivedla vlastní zkušenost s vyhořením. Spokojený zaměstnanec je podle ní efektivnější a lépe následuje cíle a vize své firmy.