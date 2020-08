Včera v noci musely na Alabamu padat hvězdy, zpívala zasněně Ella Fitzgeraldová s Louisem Armstrongem. Aniž to oba mohli tušit, předznamenali jeden z milníků expanze evropského automobilového průmyslu do USA. V roce 1997 si totiž značka s hvězdou ve znaku otevřela továrnu právě v Alabamě. Tehdy se Daimler jako první z evropských výrobců chopil amerického fenoménu SUV a tehdejším modelem ML spojil prestiž Mercedesu s americkou chutí po autě, které zvládne úplně všechno. O dekádu později přišla prodloužená sedmimístná verze GL, jejímž vnukem je vloni uvedený a právě testovaný typ GLS. A že to je pořádný kus železa. S délkou 5,2 metru jde o největší SUV ze všech evropských značek, o deset čísel přerůstá i Range Rover.