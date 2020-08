Takřka přesně před rokem proběhla světovými médii zpráva, že na slavném tenisovém centrálním dvorci Arthura Ashe ve Flushing Meadows v New Yorku vyhrál teprve šestnáctiletý Kyle Giers­dorf Světový pohár a odnesl si odměnu ve výši tří milionů dolarů. Tedy sumu, kterou by si letos na témže dvorci měli vybojovat vítězové tenisového US Open. Tohoto velkého sportovního úspěchu nicméně Giersdorf nedosáhl s raketou v ruce, ale před obrazovkou, na níž s ostatními soupeřil ve hře Fortnite.

Pro lidi mojí generace, kterým rodiče odmala vštěpovali, že je hraní počítačových her živit nebude, to zní trochu jako sci-fi. Pro dnešní náctileté je to ale běžná realita. Popularita takzvaného e-sportu, v němž hráči nebo jednotlivé týmy soupeří ve hrách, raketově rychle roste. Klání novodobých kyberhrdinů sledují během roku stovky milionů lidí, což přirozeně znamená, že se z elektronického sportování stává lukrativní byznys.

Ti nejlepší e-sportovci se tak mohou po pár letech hraní zajistit klidně na celý život. Jen pro ukázku − šesta­dvacetiletý Dán Johan Sundstein si už takhle vydělal 6,9 milionu dolarů. Zřejmě bych měl změnit rodičovskou strategii a dovolit dětem trávit víc času před počítačovou obrazovkou…

Že moderní technologie určují běh dnešního světa, dokládá i reportáž z jihomoravské farmy Libora Urbánka. Místo vidlí má tenhle zemědělec v ruce počítač a jeho chovní býci na krcích místo zvonců sofistikované náramky. Ty monitorují pohyb a hlavně frekvenci žvýkání. Věřte nebo ne, lze tak snadno a brzy rozpoznat, jestli zvíře náhodou není nemocné. Ročně díky tomu Urbánek ušetří stovky tisíc korun.

V tomhle čísle vám přinášíme i inspirativní rozhovory s dvěma českými miliardáři. S Martinem Vohánkou, který zbohatl především na prodeji služeb kamionovým dopravcům, a s Radomírem Lapčíkem, člověkem, jenž si splnil dávný sen a vybudoval svou vlastní banku.

Příjemné čtení a pevné zdraví!