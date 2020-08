Do kdysi výsostného teritoria klasických sportů začínají pronikat soutěžní zápolení v digitálním světě, takzvaný e-sport. Jeho příjmy rostou o stovky milionů dolarů ročně, loni to bylo již 1,2 miliardy. Ve světě ho sleduje půl miliardy lidí, v roce 2023 to bude už 650 milionů. Rychle se rozvíjející fenomén zejména náctiletých fanoušků obsazuje slavné stadiony světa. Vidí v tom velký potenciál.