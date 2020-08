Proč máme řešit teď, 31 let dopředu, rok padesát, jenom proto, že je tu teď taková klima atmosféra, prohlásil loni český premiér Andrej Babiš před summitem Evropské unie, na němž se mělo jednat o dosažení emisní neutrality do roku 2050. Tenhle jeho výrok smutně charakterizuje postoj současné vládní garnitury (nejen) k problému klimatické změny.

Zavírat oči před budoucností a žít jen dneškem je životní strategie, která vám dříve nebo později s velkou pravděpodobností nadělá pár problémů. Když takhle řídíte svůj vlastní život, můžete z toho mít časem těžkou hlavu jen vy a pár vašich blízkých. Když takhle řídíte stát, můžete tím změnit k horšímu životy milionů jeho současných i těch ještě nenarozených občanů.

Přístup vlády k řešení české energetické budoucnosti je toho klasickou ukázkou. Neexistují žádné ucelenější plány, jak slibované uhlíkové neutrality v roce 2050 dosáhnout. Andrej Babiš se sice chlubí tím, že na nedávném setkání evropských lídrů v Bruselu pro Česko vyjednal takřka 230 miliard korun na "zelenější" energetiku, jenže nemá vůbec vymyšleno, jak tyhle peníze rozumně investovat. Česko by moc chtělo být zemí pro budoucnost, jenže žije jen přítomností, a tak se propadá do minulosti.

Abychom ale ve čtenářích pouze neprohlubovali depresi, přinášíme třeba inspirativní rozhovor s Davidem Petříkem. Chlapík, který začínal profesní dráhu jako kuchař, se postupně vypracoval v úspěšného podnikatele. V současnosti spoluvlastní gastroskupinu Together, která ročně utrží bezmála půl miliardy korun. A na rozdíl od jiných restaurací, které kvůli koronaviru končí svou činnost, Petřík plánuje další expanzi.

Budoucnosti se týká i další velký text v Ekonomu. Podívali jsme se na to, jak bude podle vědců vypadat světová populace koncem tohoto století. Asi nikoho nepřekvapí, že Afrika by se podle jejich propočtů měla silně zalidňovat. Co už překvapí víc, jsou informace, že populace Číny by se měla snížit zhruba na polovinu a třeba v Česku by nemuselo žít ani sedm milionů lidí. Tak doufejme, že už si nebudou vyrábět elektřinu a teplo z uhlí.

Pěkné čtení.