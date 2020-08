Když mi vrazíte do zad devítipalcový nůž a pak z něj šest palců vytáhnete, není to pokrok. Když ho vytáhnete celý, není to pokrok. Pokrok vzejde z uzdravení rány, kterou jsem utrpěl. Oni ještě ani nezačali tahat ten nůž ven… Oni ani nepřiznají, že tam ten nůž vůbec je. Tato slova v roce 1964 pronesl americký duchovní a bojovník za lidská práva Malcolm X.