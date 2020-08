1) Hotely a penziony v Česku zejí prázdnotou

Služeb ubytovacích zařízení v ČR v letošním druhém čtvrtletí využilo 988 tisíc lidí, meziročně o 82,9 procenta méně. Hosté v nich strávili i méně nocí. Jejich počet se proti stejnému loňskému období snížil o 81,7 procenta na 2,6 milionu. Důvodem propadu návštěvnosti byla opatření proti šíření koronaviru, přičemž nejvíce to dopadlo na hotely a penziony v Praze. Informoval o tom Český statistický úřad.

"V absolutním vyjádření se jedná o meziroční úbytek téměř pět milionů hostů a 11,5 milionu nocí. Protikoronavirová opatření přinesla výrazné omezení domácího cestovního ruchu především v dubnu a květnu a prakticky se zastavil příjezdový cestovní ruch ze zahraničí," uvedl vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a služeb ČSÚ Pavel Vančura.

Počet ubytovaných cizinců se ve sledovaném období snížil téměř o 96 procent a domácích hostů o více než dvě třetiny.

Mezi českými regiony propad návštěvnosti nejvíce postihl hlavní město, kde se od dubna do konce června počet ubytovaných meziročně snížil o 93,6 procenta a počet nocí strávených v ubytovacích zařízeních o 94,9 procenta. Přes milion nocí chybělo také ubytovatelům v Karlovarském kraji, návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení ale klesla plošně ve všech krajích, uvedli statistici.

Koronavirová krize se nevyhnula ani lázním. Ve druhém čtvrtletí měla lázeňská ubytovací zařízení podle ČSÚ jen čtvrtinovou návštěvnost, jejich služeb využilo 57 tisíc hostů, z toho většina, celkem 51 tisíc, byla z Česka.

První případy nákazy koronavirem se v Česku objevily na počátku března a krátce poté vláda přijala preventivní opatření proti šíření viru, která zahrnovala uzavření restaurací, kin, obchodů, zákaz prodeje ubytovacích služeb a omezení cestování. Postupně je pak začala uvolňovat od poloviny května.

S výjimkou Slovenska se snížily příjezdy zahraničních turistů o více než 90 procent. Pokles návštěvnosti ze Slovenska byl o 84 procent.

2) Trump si došlápl na TikTok a WeChat

Foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump vydal příkaz, kterým Američanům zakázal blíže nespecifikované obchodní transakce s čínskými společnostmi, jež vlastní platformy TikTok a WeChat. Aplikace pro sdílení videí TikTok patří společnosti ByteDance, WeChat firmě Tencent Holdings. Peking avizoval odvetné kroky.

Šéf Bílého domu v exekutivním příkazu uvedl, že platforma TikTok může být využívána k dezinformačním kampaním ve prospěch čínské komunistické strany a že Spojené státy "musí podniknout agresivní kroky proti majitelům TikToku, aby chránily svoji národní bezpečnost".

Trump nedávno pohrozil zákazem TikToku ve Spojených státech, pokud se ByteDance do 15. září nedohodne na prodeji svých aktivit ve Spojených státech s americkou společností Microsoft. Ta již potvrdila, že s ByteDance jedná, a Trump avizoval, že pak už by mu TikTok nevadil, protože data amerických uživatelů by zůstala v USA a nehrozilo by, že se k nim dostane čínská vláda.

TikTok má ve Spojených státech 100 milionů uživatelů. Aplikace WeChat není v zemi tak oblíbená. Celosvětově má více než jednu miliardu uživatelů, avšak převážně v Číně. Více viz článek Muž mezi dvěma… .

3) Dovoz ojetin za sedm měsíců klesl o pětinu

Foto: archiv HN

Dovoz ojetých osobních aut klesl od ledna do konce července meziročně o pětinu na 84,5 tisíce vozů. Průměrné stáří dovážených vozů z druhé ruky se zvýšilo z 10,2 na 10,6 roku. Vyplývá to z informací Svazu dovozců automobilů. Nejvíce dováženou značkou byla domácí Škoda s 18,6 tisíce registracemi, následuje Volkswagen s dovozem 17,8 tisíce ojetin a třetí je tradičně Ford se 7381 vozy.

Pokles dovozů podle generální ředitelky AAA Auto Karolíny Topolové vede k větší poptávce po ojetinách s domácím původem. "Jednoznačným důsledkem je postupné zvyšování cen, které podle našich odhadů může ve srovnání s aktuální hodnotou vozů do konce roku dosáhnout až 10 procent," podotkla.

4) Hyundai chystá novou řadu elektromobilů

Foto: Shutterstock

Jihokorejská automobilka Hyundai Motor plánuje novou řadu elektromobilů, kterou bude prodávat pod značkou Ioniq. Cílem je stát se do roku 2025 třetím největším výrobcem elektromobilů na světě. Akcie podniku po oznámení plánu posílily o více než 10 procent a jejich cena se dostala na nejvyšší úroveň od května 2018.

Cílem společnosti je získat do roku 2025 desetiprocentní podíl na světovém trhu s elektromobily. Mezi její hlavní konkurenty na tomto trhu pravděpodobně budou patřit tradiční automobilky Volkswagen a General Motors, které již představily plány na výrobu a prodej milionu či více elektromobilů do roku 2025. Vedoucí pozici na trhu si hodlá udržet Tesla, která vyrábí pouze elektromobily.

5) Milionům Evropanů hrozí dluhová past

Foto: Reuters

Evropu čekají další hospodářské otřesy, protože plány na ukončování bezprecedentní podpory zaměstnanců zavedené během koronavirové pandemie by mohly uvrhnout miliony domácností do dluhové pasti. Píše o tom agentura Bloomberg.

Organizace, jež pomáhají jednotlivcům řešit jejich finanční problémy, varují před prudkým nárůstem počtu domácností, které nedokážou platit své účty. A to dokonce i v zemích s vysokou úrovní úspor, jako je třeba Německo či Rakousko.

Organizace European Consumer Debt Network, která se snaží bojovat proti nadměrnému zadlužení domácností, odhaduje, že s dluhovými problémy se v Evropské unii již nyní potýká až 10 procent domácností.

Podle studie bruselského institutu Bruegel téměř třetina evropských domácností už před krizí počítala s tím, že nebude schopna uhradit neočekávaný výdaj. Britský institut Resolution Foundation pak upozornil, že 44 procent britských domácností před krizí nebylo schopno platit své účty v případě tříměsíčního výpadku hlavního zdroje příjmů.