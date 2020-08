Přistání první pilotované lodi Elona Muska bylo ještě napínavější než start − asi jsem nebyl sám, kdo si v duchu říkal: "Sakra, ať už se ty padáky otevřou!" Přitom všechno běželo, jak mělo, a tak si nešlo nevzpomenout na konkurenční lodi, kde to, jak má, moc neběží. Orion vládní agentury NASA má zpoždění už pěknou řádku let a zatím se podíval do vesmíru jen bez posádky. Skluz Starlineru od Boeingu je sice menší, ale bezpilotní let se neobešel bez problémů, které si vyžádají další drahé testy.