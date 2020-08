Zákonodárci udělali další krok ve snaze rozkrýt skutečné vlastníky firem a spolků, v jejichž rukou často končí státní dotace nebo peníze z veřejných zakázek či které skrze spletitou vlastnickou strukturu perou špinavé peníze. Pomoci má nový zákon o evidenci skutečných majitelů, který má nahradit současnou právní úpravu, jež je roztříštěna mezi několik předpisů. Poslanecká sněmovna by ho měla projednat v září. Návrh vyjasňuje definici skutečného vlastníka a tam, kde je vlastnictví zřejmé, zavádí také automatizovaný přepis informací o majitelích z obchodního rejstříku do evidence. To by mělo podnikům a dalším organizacím, na něž povinnost evidovat vlastníky dopadá, ulehčit od zbytečné byrokracie. Nebudou je už muset nechávat do evidence zapsat, případně aktualizovat jejich údaje při změně. Z povinnosti evidovat skutečné vlastníky pak vyjímá například bytová společenství vlastníků nebo podílové fondy.