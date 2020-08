Nabiflovaný teorií a lačný do praxe. Stážista může za tři měsíce udělat víc práce než zaměstnanec za půl roku a posunout firmu svým svěžími nápady netušeným směrem. Pokud ve společnosti zůstane i po stáži jako zaměstnanec, je lépe prověřený než při klasickém náboru a zároveň už zaškolený. Není ovšem jednoduché včlenit stážistu do společnosti tak, aby byla praxe přínosná jemu i firmě, stojí to čas a peníze. Těch v současné situaci není nazbyt, firmy se víc soustřeďují na jádro byznysu, a proto nabídka stáží na rozdíl od počtu stážistů klesla. Udržují si je start-upy a velké korporace se zajetými stážistickými programy.