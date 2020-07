1) Česká ekonomika klesne o 7,5 procenta

Česká bankovní asociace (ČBA) na základě odhadů ekonomů českých bank očekává, že ekonomika letos klesne kvůli dopadům šíření koronaviru v průměru o 7,5 procenta. Příští rok by se pak měla vrátit k růstu, a to o 5,3 procenta.

Aktuální odhady ČBA nepočítají s případnou další vlnou pandemie na podzim ani s opakováním plošných opatření proti šíření koronavirové nákazy v případě, že by se počet nakažených razantně zvyšoval. Taková plošná opatření by mohla ekonomický výhled dále zhoršit.

Ekonomové bank sdružených v ČBA se shodli, že nejvýraznější pokles hrubého domácího produktu nastal letos ve druhém čtvrtletí. Zároveň upozornili, že na úroveň roku 2019 se ekonomika vrátí nejdříve v roce 2022. Loni ekonomika stoupla o 2,5 procenta. Ještě na počátku roku před propuknutím pandemie analytici letos vesměs očekávali růst ekonomiky zhruba o dvě procenta.

Nastartování ekonomiky je nyní podle ČBA závislé zejména na vývoji zahraniční poptávky a obnovení důvěry. Český export čeká pozvolné a zároveň křehké oživení. Podle průzkumu Raiffeisenbank a Asociace exportérů více než tři čtvrtiny dotázaných exportérů očekávají do konce letošního roku pokles zakázek. Nezaměstnanost by měla v letošním i příštím roce stoupnout až na dvojnásobek předkrizové úrovně.

Dopady vládních opatření proti šíření koronaviru se podle bankovní asociace týkaly zejména soukromých investic a exportů. Pokles soukromých investic analytici odhadují meziročně na 15,7 pro­centa a meziroční pokles exportu zhruba na 12 procent. Kvůli zvýšení deficitu letošního rozpočtu ze 40 na 500 miliard korun se podle ekonomů do­stanou veřejné finance do schodku 8,2 procenta HDP z loňského přebytku 0,2 procenta HDP. V roce 2021 by pak schodek měl klesnout na 4,5 procenta HDP. Za standardních okolností požadují pravidla Evropské unie schodek do tří procent HDP.

2) Počet insolvencí vzroste o třetinu

Foto: Shutterstock

Počet insolvencí ve světě v příštím roce dále poroste, proti roku 2019 se zvýší o 35 procent. V Česku jich přibude třetina. Vyplývá to z Globálního insolvenčního indexu, který zveřejnila úvěrová pojišťovna Euler Hermes.

Přestože se řada ekonomik pomalu probouzí z karantény, analytici pojišťovny stále předpovídají ke konci letošního roku a v první polovině roku 2021 masivní nárůst insolvencí. Jde o důsledek nestabilních ekonomických podmínek, rozdílných strategií k oživení ekonomik v jednotlivých zemích a nouzových opatření.

Už před nástupem krize způsobené pandemií koronaviru pojišťovna očekávala nárůst globální úrovně insolvencí. "Rok 2020 měl být čtvrtým rokem v řadě, kdy se čísla zvyšovala v důsledku pomalejšího tempa ekonomického růstu, dopadů obchodních válek, politické nejistoty v mnoha zemích a v neposlední řadě také nesouladem mezi výrobním sektorem a sektory služeb," uvedla manažerka Euler Hermes ČR Iva Palusková.

Předpověď Euler Hermes v Česku počítá s 33procentním nárůstem v roce 2021 proti roku 2019. V praxi to znamená, že příští rok bude v Česku 11 500 případů insolvence.

3) Goldman Sachs zaplatí 3,9 miliardy dolarů

Foto: Shutterstock

Americká investiční banka Goldman Sachs urovnala spor s malajsijskou vládou. Mimosoudně se s ní dohodla, že kvůli finančnímu skandálu kolem státního investičního fondu 1MDB jí vyplatí 3,9 miliardy dolarů (přes 88 miliard korun). Přes fond se mimo jiné praly špinavé peníze.

Malajsijská prokuratura v prosinci 2018 zažalovala tři divize banky Goldman Sachs, protože podle ní oklamala investory ohledně prodeje dluhopisů fondu 1MDB úhrnem za 6,5 mi­liardy dolarů.

Podle amerických a malajsijských úřadů bylo z fondu 1MDB prostřednictvím propracovaného systému, do něhož byl zapleten mimo jiné i někdejší malajsijský premiér Najib Razak, ukradeno zhruba 4,5 miliardy dolarů.

4) Spořitelna účtovala platby dvakrát

Foto: HN – Kristýna Zvelebilová

Česká spořitelna svým klientům v sobotu odpoledne chybně účtovala některé platby kartou dvakrát. Podle mluvčího banky Lukáše Kropíka se problém mohl týkat tisíců transakcí. Chybu už spořitelna odstranila a peníze klientům vrátila. Problémy se zdvojeným účtováním karetních plateb spořitelna zaznamenala v sobotu odpoledne. "Ještě včera (v sobotu) v noci jsme provedli aktualizaci systému a všechny tyto zdvojené platby ihned vrátili klientům. V tuto chvíli vše funguje bez problémů," sdělil Kropík.

Přesný počet klientů, kterým banka odečetla peníze z karetních plateb dvakrát, mluvčí banky nezná, podle jeho odhadu šlo o nižší tisíce transakcí.

Příčiny problémů doposud spořitelna zjišťuje. "Mohlo jít o kombinaci více faktorů," uvedl Kropík.

5) Indický ropný obr překonal Exxon Mobil

Foto: Reuters

Indická společnost Reliance Industries Ltd., kontrolovaná nejbohatším mužem Asie Mukešem Ambanim, překonala v tržní kapitalizaci americkou firmu Exxon Mobil a stala se druhou největší energetickou firmou na světě. Jedničkou je saúdskoarabská firma Saudi Aramco.

Akcie firmy na burze v Bombaji v pátek posílily o 4,3 procenta. Tržní kapitalizace firmy tak stoupla o osm miliard dolarů (180 miliard korun) na 189 miliard. Tržní kapitalizace Exxonu naopak klesla o jednu miliardu dolarů na 183,6 miliardy. Tržní kapitalizace firmy Aramco činí 1,76 bilionu dolarů.

Od počátku letošního roku akcie Exxonu klesly o 39 procent, protože rafinerie po celém světě zápasí s prudkým poklesem poptávky po pohonných hmotách. Akcie Reliance však naopak posílily o 43 procent. Zájem investorů o akcie Reliance vyvolávají nové investiční plány firmy. Předseda správní rady a většinový majitel firmy Mukeš Ambani plánuje rozšířit digitální a maloobchodní aktivity firmy, kterou zdědil po svém otci a jejíž výnosy nyní z 80 procent pocházejí z energie.

Majetek Ambaniho díky růstu akcií firmy Reliance letos stoupl o 22,3 miliardy dolarů.