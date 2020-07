Čím více lidí touží spatřit dno lahve, tím vyšší je šance, že investice do její výroby se zhodnotí. Penězům vloženým do destilátů či vína se daří a pomyslné dno je v nedohlednu. Hodnoty palíren, distribučních společností či samotných lahví rostou. Index vzácných whisek se za necelých dvanáct let zvýšil o více než 500 procent. Hodnota firmy Diageo, globálního obchodníka s alkoholem, se za dvacet let zčtyřnásobila. I český projekt na zelené louce, výroba jednosladové whisky Trebitsch v palírně v Třebíči, nestačí pokrývat poptávku. "Alkohol jde nahoru celosvětově, a i když se popularita různých nápojů mezi sebou přelévá, celková spotřeba jasně roste," říká Michal Bouda, manažer společnosti Jägermeister, německého rodinného výrobce likéru.