Tradice, rodina, konzervatismus. Principy, kterých se Robert Vaněček drží, jsou jako ze slovníku pravicového politika. Uznávaný someliér radí sběratelům a investorům, jak vydělat nákupem prémiového alkoholu v dlouhodobém horizontu. "Chcete nakoupit alkohol na spekulaci? To není moje parketa, běžte jinam," říká v rozhovoru znalec, který v branži začínal před dvaceti lety. "Staré věci mizí, lidí, kteří je chtějí a můžou si je dovolit, rychle přibývá. To, co vzniklo před začátkem milénia, získává na hodnotě."