Kanceláře jednoho z obchodních zastoupení indického Home Creditu ze dne na den na protest proti vysoce nastaveným cílům opustilo sto lidí − téměř kompletně celý tým. Na tamním pracovním trhu s obrovskou fluktuací je to celkem běžná věc. Pro slovenského manažera Vlastimila Hrabala, který nespokojený tým vedl, to byl dosud nejhorší pracovní zážitek. V jihovýchodní Asii strávil osm let, nejprve jako provozní a obchodní ředitel indického Home Creditu, pak jako provozní ředitel Home Creditu na Filipínách, poslední dva roky jako obchodní a provozní ředitel start-upu Oriente, poskytujícího drobné půjčky. Pracovat s Indy nakonec ale nebylo tak těžké, zjistil Hrabal později, když přesídlil na Filipíny a do Indonésie. "Namotivovat k práci lidi bez ambicí vyžadovalo hodně energie," říká manažer, jenž se nyní z Asie vrací zpět do Evropy.