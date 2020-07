Lídr je schopen řídit svůj tým mnohem lépe, když zapomene na rady ostatních a nereálné představy o sobě samém. "Cílem je se skutečně poznat − do poslední buňky. Podívat se i na to, co jsem nechtěl vidět," říká Michal Martoch, majitel firmy Talentwork, která školí manažerské týmy v práci s lidmi. Cestu, která podle něj vede k nejlepším výkonům, nazývá autentické vedení.