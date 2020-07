Ostrý manažer s širokým spektrem kontaktů a ještě širším portfoliem nepřátel. Odborář tělem i duší, který svou první stávku zorganizoval ještě jako teenager. Chlap, jenž pro ostré slovo či metodu za hranou zákona nešel daleko. Zkrátka muž, který mezi dělníky měl pověst Robina Hooda a mezi politiky Al Capona. Zřejmě historicky nejznámější šéf odborů na světě Jimmy Hoffa dokázal vzbudit emoce už za svého života. Po smrti se stal se popkulturním fenoménem a plakáty s hesly jako "Kde je Jimmy Hoffa?" lze v Americe zahlédnout dodnes. Ve čtvrtek 30. července to bude 45 let, co Hoffa odešel na schůzku a už se nikdy neobjevil. Dodnes se nenašlo jeho tělo. Doteď se pořádně neví, co se s ním stalo. Favoritem nejrůznějších pátračů a jejich spekulací je mafie, zájemci o jeho zmizení by se nicméně našli i v administrativních budovách ve Washingtonu.