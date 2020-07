Nevíte, kam v létě s dětmi? Můžete se nechat inspirovat naším průvodcem po největších zábavních parcích v Česku. Jejich zakladatele spojuje jedno. Zatímco v zahraničí podobná zážitková centra vznikají s jasným podnikatelským plánem, ta domácí rostou poněkud chaoticky pod rukama nadšenců, pro něž tenhle byznys rozhodně nemá být primárním zdrojem příjmů.

Přesto se postupem let ukazuje, že tato centra se dokážou uživit. A co teprve kdyby v Česku vznikl opravdu velký park, podobný těm největším evropským, jako je třeba Disneyland v Paříži nebo německý Europa-Park. Do nich přijdou každoročně miliony lidí, do milovického Mirákula, které je u nás největším parkem, pár set tisíc. Stálo by to samozřejmě spoustu peněz a návratnost by se počítala na 15 až 20 let. Pro daný region by to ale mohlo znamenat velkou vzpruhu. Stačí si vzpomenout, jak miliardová nizozemská investice do vybudování apartmánového resortu propojeného se sportovišti změnila před pár lety Lipno nad Vltavou. Z malé vesnice se stala luxusní destinace, do níž každý rok směřují stovky tisíc turistů z Česka i zahraničí.

Ještě luxusnější zážitek než pobyt v lipenském apartmánu slibuje společnost Aeropartner pilota a podnikatele Richarda Santuse. Potřebujete se rychle dostat třeba na pracovní schůzku v Paříži a hned na otočku zpátky do Prahy? Není problém, za tři hodiny od objednání už budete mít na letišti připravené soukromé letadlo. Samozřejmě vás to bude něco stát, konkrétně do Paříže a zpět zhruba 180 tisíc korun.

Už z téhle ceny je jasné, že se společností Aeropartner létají ti, pro které platí, že mají peněz o něco více než času. A pak také ti, pro něž je v daný moment čas cennější než všechny peníze světa. Santus a jeho piloti totiž provozují i takzvané ambulantní lety. Třeba s lidmi, již v zahraničí utrpěli nějaký úraz, anebo s miminky, která nutně potřebují transplantaci.

V aktuálním Ekonomu si toho ale přečtete mnohem víc. Třeba příběh rodiny Hobžů, která už za socialismu začala vyrábět bramborové chipsy. Z malého rodinného byznysu je dnes podnik se stamilionovým obratem.

Přeji pěkné čtení a také hodně zdraví.