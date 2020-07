I po pondělním rozhodnutí vlády je to s financováním chystaného nového bloku Dukovan dál jako s příchodem Járy Cimrmana do obce Liptákov. Samá hausnumera. Jako cimrmanologové kdysi měřením rozpadu radioaktivního uhlíku odhalili, že génius dorazil v roce 1906 plus minus dvě stě let, nové Dukovany mají českým spotřebitelům dodat údajně potřebnou elektřinu v ceně tržní plus minus cca 30 procent. Takže jestli jde o jasnou výhru, nebo fiasko, ukáže čas.