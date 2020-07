Provozovatelé dvou třetin nejnavštěvovanějších internetových stránek světa podrobně sledují, co a jak na nich lidé dělají. Ukazuje to průzkum specializovaného serveru W3techs.com. Část internetových podnikatelů chce ale znát chování svých on-line návštěvníků ještě detailněji. Pokročilé analytické programy firmám umožňují sledovat, jak jejich zákazníci pohybují myší po obrazovce, a zjišťovat například konkrétní důvody, proč ze stránek odcházejí, aniž by na nich nakoupili. Mezi nejvíce používané nástroje tohoto formátu patří software brněnského start-upu Smartlook, do kterého investovali i dva matadoři českého internetu − zakladatel Mall.cz a šéf investičního fondu Reflex Capital Ondřej Fryc a zakladatel Webnodu Vít Vrba.