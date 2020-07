V srdci Beskyd, kousek od nejvyhledávanějšího turistického střediska Pustevny, je dům, který se tváří jako víkendový azyl. Má ale na rozdíl od běžné chaty polohovatelné pracovní stoly, zatemňovací závěsy, bezpečnostní okna a dveře a superrychlé internetové připojení. Hosté se zde už pět let mění po týdnech až měsíci, přijíždějí sem s tvůrčím snem a odjíždějí s jeho realizací. V domě zvaném Retreat se odehrává často to samé co v městských kancelářích − práce, tvorba nebo obojí v jednom. Tady je na to ale mnohem větší klid.

Je to totiž místo uzpůsobené pro takzvanou hlubokou práci − tedy nerušenou a maximálně soustředěnou, při níž člověk využívá naplno svůj potenciál.