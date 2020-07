Musíme na to jít odzadu. Jaký je člověk, pro kterého Japonci stvořili tohle auto? Zřejmě otec od rodiny nebo zkrátka praktik, který potřebuje rozumně prostorné auto minimálně pro čtyři a k tomu velký kufr. A ten také dostane, protože pod víko Corolly Touring Sports, což je označení pro kombi, se vejde velkorysých 581 litrů nákladu. Zároveň ale majitel touží po troše individualizace a líbí se mu sportovně střižená auta. A tak Toyota přispěchala s verzí GR Sport. Jde o kosmetickou úpravu, která používá už osvědčené metody, jak jakékoliv vcelku normální auto trochu vylepšit. Dvoubarevný lak v kombinaci s černou střechou, černá mřížka chladiče, černé kryty zpětných zrcátek, černě orámovaná okna a speciální ozdoba ve středu výrazných kol. Korunuje to nápis GR Sport na bocích auta i jeho zádi. Uvnitř se pak konvenční sedadla vyměnila za sportovněji tvarovaná, navíc s červeným prošitím, které se objevuje i na volantu, manžetě řadicí páky a ve výplni dveří. Jestli to stačí na proměnu rodinného vozu v dravce, je otázkou vkusu jednotlivce, každopádně Corolla ve dvoubarevném provedení nevypadá vůbec zle.