Louise Joy Brownová se od ostatních novorozenců, kteří na konci července přišli na svět v nemocnici v manchesterském Oldhamu, prakticky nelišila. Byla snad poněkud menší, vážila jen 2,61 kilogramu. Ale jinak byla naprosto zdravá. Přesto se zapsala do dějin. Nebyla totiž zplozena tradiční "poste­lovou" metodou. Její zárodek vznikl pod mikroskopem na Petriho misce. Její narození a následný zdravý vývoj pak založily odvětví medicíny, které dnes značně zvyšuje šance na početí dítěte a vedle toho generuje miliardy dolarů. V sobotu 25. července to bude 42 let, co se narodilo první dítě ze zkumavky v historii.